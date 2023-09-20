増倉 一郎氏（ますくら・いちろう＝元高島屋社長）１３日午前１１時５０分、敗血症のため大阪府八尾市の病院で死去、８５歳。同市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻光代（みつよ）さん。後日お別れの会を開く。連絡先は同社秘書室。