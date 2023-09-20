円相場、１４８円１３～１４銭 ２０日午後５時現在
2023年09月20日17時09分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円１３～１４銭と、前日（１４７円６４～６５銭）に比べ４９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円１３～１４銭 ２０日午後５時現在
2023年09月20日17時09分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円１３～１４銭と、前日（１４７円６４～６５銭）に比べ４９銭の円安・ドル高となった。
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