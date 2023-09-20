【出場選手登録】▽ヤクルト・石川雅規投手、山崎晃大朗外野手▽巨人・鍵谷陽平投手、ビーディ投手、高梨雄平投手▽中日・メヒア投手、村松開人内野手

【同抹消】▽ヤクルト・赤羽由紘内野手▽巨人・グリフィン投手、中田翔内野手（再登録は３０日以降）