セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年09月20日16時36分
【出場選手登録】▽広島・久保修外野手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽広島・秋山翔吾外野手（特例２０２３）
セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年09月20日16時36分
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