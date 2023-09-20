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東芝ＴＯＢが終了　３分の２以上で成立へ

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東芝ＴＯＢが終了　３分の２以上で成立へ

2023年09月20日16時08分

東芝のロゴマーク（ＥＰＡ時事）

東芝のロゴマーク（ＥＰＡ時事）

　東芝の非上場化を目指した同社株へのＴＯＢ（株式公開買い付け）が２０日、終了した。国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営が実施し、発行済み株式の３分の２以上の応募で成立する。

【図解】過去１年間の東芝株価推移

　ＴＯＢは８月８日から開始し、買収総額は約２兆円。東芝は「物言う株主」として知られる海外ファンドへの対応で、経営の混乱が続いていた。上場廃止でその影響力を排除し、経営を立て直して企業価値の向上を図る。

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