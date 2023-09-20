正恩氏、平壌に戻る 北朝鮮
2023年09月20日13時03分
【ソウルＡＦＰ時事】ロシア訪問を終えた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１９日夜、平壌に戻った。朝鮮中央通信が２０日、「熱烈に」出迎えられたと報じた。
朝鮮中央通信は「朝ロ友好発展の歴史に永遠に記憶される、不滅で革命的な対外活動を行い、とても健康な状態で」正恩氏が平壌に戻ったと伝えた。駅では、高官や市民が万歳で出迎えた。
正恩氏、平壌に戻る 北朝鮮
2023年09月20日13時03分
【ソウルＡＦＰ時事】ロシア訪問を終えた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１９日夜、平壌に戻った。朝鮮中央通信が２０日、「熱烈に」出迎えられたと報じた。
朝鮮中央通信は「朝ロ友好発展の歴史に永遠に記憶される、不滅で革命的な対外活動を行い、とても健康な状態で」正恩氏が平壌に戻ったと伝えた。駅では、高官や市民が万歳で出迎えた。
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