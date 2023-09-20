【サッカー】日本男子はＵ２２（２２歳以下）代表で臨む。アジア大会直前にパリ五輪予選を兼ねるＵ２３（２３歳以下）アジア・カップの予選が開催された関係で、チームは松岡大起（グレミオ・ノボリゾンチーノ）と佐藤恵允（ブレーメン）の海外組、西川潤（鳥栖）らＪリーグ勢、大学生で構成。３大会ぶりの優勝を目指す。



陸上で桐生、小池が復活期す 広中は２冠に挑戦―アジア大会競技別展望（３）

連覇に挑む日本女子は塩越柚歩（三菱重工浦和）のほか、今夏の女子ワールドカップ（Ｗ杯）にトレーニングパートナーとして参加した１８歳の谷川萌々子、１７歳の古賀塔子（ともにＪＦＡアカデミー福島）ら若手主体。Ｗ杯メンバーからは千葉玲海菜（千葉）が選出された。

◇パリへ弾みを

【バスケットボール】日本男子はＢリーグ勢が中心。ここから何人がパリ五輪代表に絡めるか。米プロ協会ＮＢＡの育成機関に所属する１８歳の川島悠翔にも注目。４大会連続銅の日本女子はＡ代表で臨み、来年２月のパリ五輪最終予選へ弾みをつけたい。

◇田沢の投球に注目

【野球】日本は社会人代表で臨み、前回準優勝の雪辱を誓う。米大リーグのレッドソックスなどで活躍した３７歳の田沢純一（ＥＮＥＯＳ）が投手陣を引っ張る。

◇６連覇へ盤石

【ソフトボール】盤石の態勢が整った。４１歳の上野由岐子（ビックカメラ高崎）は４月にけがから復帰。２２歳の若きエース、後藤希友（トヨタ自動車）とともに日本を６連覇へ導く。

◇五輪切符獲得なるか

【ボクシング】パリ五輪の大陸別予選を兼ねる。男子の７階級は上位２人、女子の６階級は上位２人または４人が出場権を獲得する。男子フライ級の坪井智也（自衛隊）は初の五輪切符を狙い、女子は東京五輪銅メダリストの並木月海（同）がライトフライ級で地力を示せるか。

◇個人は０６年以来の金へ

【フェンシング】７月の世界選手権で活躍したメンバーが並ぶ。女子サーブル個人で２連覇を遂げた江村美咲（立飛ホールディングス）を筆頭に、個人種目では２００６年ドーハ大会フルーレの太田雄貴以来となる金メダルが見えている。

◇小野寺、草木に注目

【スケートボード】メンバーは男女ともパリ五輪出場を狙う若手で、貴重な国際舞台になる。男子ストリートで１３歳の新鋭、小野寺吟雲は独創性の高い技で頂点を目指せる実力の持ち主。パーク女子は１５歳、草木ひなのに注目だ。