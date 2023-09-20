少人数世帯向けオーブンレンジ 象印マホービン
2023年09月20日10時11分
象印マホービンは、１人暮らしや２人暮らし世帯向けにコンパクト化したオーブンレンジ「ＥＶＥＲＩＮＯ（エブリノ） ＥＳ―ＪＡ２３」を発売。揚げ物をサクサクに温め直す「揚げ物 サクレジ」、赤外線センサーで食材の加熱ムラを抑える「全方位あたため うきレジ」などの独自機能を搭載し、手間や時間をかけずに調理ができる。希望小売価格は７万１５００円。
少人数世帯向けオーブンレンジ 象印マホービン
2023年09月20日10時11分
象印マホービンは、１人暮らしや２人暮らし世帯向けにコンパクト化したオーブンレンジ「ＥＶＥＲＩＮＯ（エブリノ） ＥＳ―ＪＡ２３」を発売。揚げ物をサクサクに温め直す「揚げ物 サクレジ」、赤外線センサーで食材の加熱ムラを抑える「全方位あたため うきレジ」などの独自機能を搭載し、手間や時間をかけずに調理ができる。希望小売価格は７万１５００円。
こんな記事も
新商品ニュース
少人数世帯向けオーブンレンジ 象印マホービン(09/20 10:11)
発酵バターとキャラメルのアイス 森永乳業(09/20 10:10)
ラバーヘッドの歯ブラシ ライオン(09/20 10:10)
消臭力高い大粒のネコ砂 大王製紙(09/19 10:33)
電気やガスを使わない炊飯器 タイガー魔法瓶(09/19 10:31)
フルーツ風味の麦・米焼酎 霧島酒造(09/19 10:31)
軟らか食感のフランスパン ファミリーマート(09/15 11:22)
濃密泡の乾燥肌治療薬 ライオン(09/15 11:22)
３地点の時刻が分かる腕時計 シチズン時計(09/15 11:21)
ロータリーエンジン、ＰＨＶで復活 発電機に活用、予約開始―マツダ(09/14 11:06)
吸収力高いショーツ型ナプキン 大王製紙(09/14 10:33)
高洗浄の衣料用洗剤 ライオン(09/14 10:32)
「ＭＣＴ」入り乳飲料 タカナシ乳業(09/14 10:32)
張りとつやを出す乳液 コーセー(09/13 10:23)
目元用の保湿クリーム ファンケル(09/13 10:23)
ジッパー付き袋入りウインナー 丸大食品(09/13 10:22)
新生児も使える薬用保湿ミルク コーセー(09/12 11:01)
和漢素材使用の喉あめ ツムラ(09/12 11:01)
温室ガス抑えたスニーカー アシックス(09/12 11:00)
高い消臭除菌効果のスプレー Ｐ＆Ｇジャパン(09/11 10:23)
油汚れに強いスポンジたわし スリーエムジャパン(09/11 10:22)
免疫機能維持に役立つサプリ アサヒグループ食品(09/11 10:22)
簡単に履けるレザースニーカー アキレス(09/08 09:45)
肌の潤い維持する飲料 ナリス化粧品(09/08 09:44)
グルコサミン入り炭酸水 伊藤園(09/08 09:44)
骨盤３６０度サポートのガードル グンゼ(09/07 10:23)
肌に貼れる両面テープ ニチバン(09/07 10:22)
スタミナ付けるカップ麺 エースコック(09/07 10:22)
バイオプラ使用のボールペン ゼブラ(09/06 19:20)
しっとり感続くファンデーション 花王(09/06 10:23)