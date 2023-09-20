象印マホービンは、１人暮らしや２人暮らし世帯向けにコンパクト化したオーブンレンジ「ＥＶＥＲＩＮＯ（エブリノ） ＥＳ―ＪＡ２３」を発売。揚げ物をサクサクに温め直す「揚げ物 サクレジ」、赤外線センサーで食材の加熱ムラを抑える「全方位あたため うきレジ」などの独自機能を搭載し、手間や時間をかけずに調理ができる。希望小売価格は７万１５００円。