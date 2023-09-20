米インスタカートが上場 時価総額１．６兆円
2023年09月20日08時19分
【シリコンバレー時事】食品宅配サービス「インスタカート」を運営する米メープルベアは１９日、米ナスダック市場に上場した。公募価格（１株３０ドル）を１２％上回る１株３３．７０ドルで取引を終えた。米メディアによると、終値ベースの時価総額は約１１０億ドル（約１兆６０００億円）となった。
米インスタカートが上場 時価総額１．６兆円
2023年09月20日08時19分
【シリコンバレー時事】食品宅配サービス「インスタカート」を運営する米メープルベアは１９日、米ナスダック市場に上場した。公募価格（１株３０ドル）を１２％上回る１株３３．７０ドルで取引を終えた。米メディアによると、終値ベースの時価総額は約１１０億ドル（約１兆６０００億円）となった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル