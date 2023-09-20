【１面トップ】

〔朝日〕教員志願 止まらぬ減少 本社全国調査 来年度６０００人減

〔毎日〕「コンパクトシティー」破綻 人口減少対策の切り札 ハコモノ偏重 縛られ〔地方のミライ〕

〔読売〕基準地価 地方３１年ぶり上昇 全用途・住宅地 全国は２年連続 経済活動正常化で

〔日経〕基準地価回復、地方に波及 半導体投資 千歳 訪日客戻る 高山 ４割超で上昇 住宅地３１年ぶり上昇

〔産経〕損保ジャパン立ち入り 保険金不正請求 金融庁 ビッグモーターにも

〔東京〕防衛力強化「緊張高める」 玉城知事 国連で新基地批判▽安保法８年 沖縄の負担重いまま

【共通ニュース】

◆米、ウクライナ支援訴え バイデン氏「露骨な侵略」非難 国連総会演説

◆デジ庁に行政指導へ マイナ誤登録

◆アゼルバイジャン「対テロ戦闘」宣言 アルメニア人勢力へ

◆シーク教指導者殺害 カナダ「インド政府が関与」 外交官追放、インドは否定

◆コロナ秋冬接種 全世代が対象 無料できょうから 医療機関での実施中心

◆社名変更などを検討 ジャニーズ事務所が取締役会

◆ガーシー被告 脅迫認める 常習性は争う方針 東京地裁初公判

◆特捜部取り調べ 映像提出命じる 地裁・プレサンス前社長国賠訴訟（続）