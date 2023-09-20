【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク外国為替市場では、翌日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表を控え様子見ムードが広がる中、米長期金利の上昇から円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４７円台後半に軟化した。午後５時現在は１４７円８１～９１銭と、前日同時刻比２５銭の円安・ドル高。