秋篠宮ご夫妻は２０日午前、ベトナムを公式訪問するため、羽田空港発の政府専用機で首都ハノイに向けて出発された。今年は日本との外交関係樹立５０周年に当たり、ベトナム側からの招待を受け、関連行事などに出席して親善を深める。２５日に帰国する。