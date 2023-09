トロント--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ビザとスイフトは、数兆ドルの価値を国際的に動かす両社のネットワーク間の接続を強化することで、国際的な企業間(B2B)決済を合理化する提携を発表しました。両組織は協働し、国境を越えて送金する場合により多くの選択肢を金融機関とその顧客に提供するとともに、取引のエンドツーエンドのスピードおよび透明性を向上させることを目指します。

Visa and Swift team up to streamline global money movement (Graphic: Business Wire)