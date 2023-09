WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- BostonGene(AIを活用した分子・免疫プロファイリングソリューションのリーディングプロバイダー)は本日、第82回日本癌学会学術総会に参加することを発表しました。9月21日から9月23日までパシフィコ横浜で開催されるこの総会は、がんの病因、予防、診断、治療に関する基礎研究、臨床研究、トランスレーショナルリサーチなど、がん研究のあらゆる側面に焦点を当てたものです。BostonGene は56番ブースに出展します。

BostonGeneは、腫瘍、腫瘍微小環境、免疫系を分析し、各患者の疾患を包括的に理解する、AIベースの複数の分子および免疫プロファイリング技術を含む革新的なソリューションの統合を発表します。

BostonGeneのチーフ・メディカル・オフィサー ネイサン・ファウラー医師は、「我々は近々開催される日本癌学会学術総会にて、癌の分子基盤に関する最新技術と新たな洞察を発表できることを楽しみにしています」と述べた。「これらの発表は、深い分子プロファイリングや免疫プロファイリング、最新技術、患者ケアにプラスに影響を与える解析という我々の重点領域を反映しています」

発表のタイトルは以下の通りです。

English Oral Sessions

Peripheral blood immunoprofiling reveals five distinct immunotypes with implications for cancer immunotherapy selection

Date and time: Thursday, September 21 | 13:40 - 14:55

Location: Room 9

Speaker: Nathan Fowler, MD, BostonGene

Development and refinement of functional gene expression signatures for characterization of transcriptomic data

Date and time: Friday, September 22 | 9:00 - 10:15

Location: Room 6

Speaker: Patrick Clayton, PhD, BostonGene

A prognostic tumor microenvironment (TME) molecular classification system for basal-like breast cancer

Date and time: Saturday, September 23 | 9:00 - 10:15

Location: Room 11

Speaker: Zlata Polyakova, PhD, BostonGene Japan

Immunohistochemistry prognostic and predictive biomarkers correlate with RNA-seq expression values in solid carcinomas

Date and time: Saturday, September 23 | 13:30 - 14:45

Location: Room 12

Speaker: Yukimasa Shiotsu, PhD, BostonGene Japan

Poster Sessions

Helenus: A machine learning algorithm for cancer cell (CC) gene expression deconvolution from bulk RNA-seq

Date and time: Friday, September 22 | 16:30 - 17:15

Location: Room P

Speaker: Zlata Polyakova, PhD, BostonGene Japan

Analytical validation of a liquid biopsy (LB) test using cell-free circulating tumor DNA for mutational profiling

Date and time: Saturday, September 23 | 16:00 - 17:15

Location: Room P

Speaker: Patrick Clayton, PhD, BostonGene

第82回日本癌学会学術総会に関しては、こちらをクリックください。here

BostonGeneは最近、北海道大学との間で、HER2陽性乳がん患者に関する画期的な層別化の探索、検証、実装についての提携を発表しました。

BostonGeneについて

BostonGeneのミッションは、AIを活用した個別化医療への移行を推進することで、分子および免疫プロファイリングにより、標準治療の改善、研究の加速、がん治療全体のコスト削減を実現することです。BostonGeneの検査は、免疫微小環境特性、アクショナブルな変異、多様な治療法に対するバイオマーカーを含む各腫瘍の主要因を明らかにします。こうした包括的な分析を通じて、BostonGeneの検査は、各がん患者の治療方針を決定するための個別化されたロードマップを作成します。詳細は:http://www.BostonGene.com.

