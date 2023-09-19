宗が途中交代 プロ野球・オリックス
2023年09月19日23時26分
オリックスの宗佑磨内野手は１９日、ロッテ２１回戦（京セラ）の六回に自打球が右膝付近に直撃し、そのまま途中交代した。
宗が途中交代 プロ野球・オリックス
2023年09月19日23時26分
オリックスの宗佑磨内野手は１９日、ロッテ２１回戦（京セラ）の六回に自打球が右膝付近に直撃し、そのまま途中交代した。
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