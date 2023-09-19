【ニューヨーク時事】１９日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を翌日に控えて様子見ムードが広がり、円相場は１ドル＝１４７円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４７円７５～８５銭と、前日午後５時比１９銭の円安・ドル高。