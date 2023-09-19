オリックスが３連勝。一回に内野ゴロと杉本の二塁打で２点を先取。２―１の六回は代打セデーニョの中前打で加点した。東は７回１失点で無傷の６勝目。平野佳が２６セーブ目。ロッテは九回にも１点差に迫ったが、及ばなかった。