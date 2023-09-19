楽天が３連敗を免れた。１点を追う七回、村林の２点二塁打で逆転した。則本は７回２失点（自責点１）で８勝目。九回を抑えた松井裕は３６セーブ目。ソフトバンクは２番手の又吉が踏ん張れず、打線も終盤の満塁機を生かせなかった。