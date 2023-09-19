西武の松本が５勝目 プロ野球・西武―日本ハム
2023年09月19日20時58分
西武が逆転勝ち。序盤から点を取り合い、３―４の六回に中村のソロ、児玉の右前打、源田の２点左前打で４点を奪った。松本は７回４失点で５勝目。佐藤隼がつなぎ、水上は今季初セーブ。日本ハムは投手陣がリードを守れなかった。
西武の松本が５勝目 プロ野球・西武―日本ハム
2023年09月19日20時58分
西武が逆転勝ち。序盤から点を取り合い、３―４の六回に中村のソロ、児玉の右前打、源田の２点左前打で４点を奪った。松本は７回４失点で５勝目。佐藤隼がつなぎ、水上は今季初セーブ。日本ハムは投手陣がリードを守れなかった。
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