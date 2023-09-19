消費税含め一体的改革を 全世代型社会保障構築へ―経団連会長
2023年09月19日19時21分
経団連の十倉雅和会長は１９日の記者会見で、２０２４年度の税制改正要望で社会保障制度改革の財源として消費税率引き上げを「有力な選択肢」と明記したことについて「税を含めて一体的な改革をしなければ、日本の社会保障制度は持たない」と強調。全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税を含めた税財源が不可欠だとの考えを示した。
消費税含め一体的改革を 全世代型社会保障構築へ―経団連会長
2023年09月19日19時21分
経団連の十倉雅和会長は１９日の記者会見で、２０２４年度の税制改正要望で社会保障制度改革の財源として消費税率引き上げを「有力な選択肢」と明記したことについて「税を含めて一体的な改革をしなければ、日本の社会保障制度は持たない」と強調。全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税を含めた税財源が不可欠だとの考えを示した。
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