優勝争い上位力士 大相撲秋場所
2023年09月19日18時49分
▽幕内１敗 熱海富士
▽同２敗 高安
▽同３敗 貴景勝、北勝富士、阿武咲、遠藤、剣翔
▽十両１敗 一山本、大の里
優勝争い上位力士 大相撲秋場所
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