愛知銀・中京銀、事業者の海外展開、支援強化
2023年09月19日16時48分
愛知銀行と中京銀行は１９日、日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構、日本貿易保険が構築した支援スキーム「海外ビジネス支援パッケージ」に参画したとそれぞれ発表した。海外展開に取り組む中小企業や小規模事業者への支援をより一層強化する。
愛知銀・中京銀、事業者の海外展開、支援強化
2023年09月19日16時48分
愛知銀行と中京銀行は１９日、日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構、日本貿易保険が構築した支援スキーム「海外ビジネス支援パッケージ」に参画したとそれぞれ発表した。海外展開に取り組む中小企業や小規模事業者への支援をより一層強化する。
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