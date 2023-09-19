自民党は１９日、国会内で参院議員特別総会を開き、参院政審会長に福岡資麿氏を充てる人事を承認した。世耕弘成参院幹事長と野上浩太郎参院国対委員長の再任も決めた。

参院議員副会長は山本順三氏を再任し、新たに松山政司氏も就いた。その他の人事は関口昌一参院議員会長と世耕氏に一任された。