パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2023年09月19日16時18分
【出場選手登録】▽オリックス・平野佳寿投手、若月健矢捕手▽ソフトバンク・田浦文丸投手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽オリックス・宮城大弥投手、曽谷龍平投手、福永奨捕手（以上、特例２０２３）
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2023年09月19日16時18分
【出場選手登録】▽オリックス・平野佳寿投手、若月健矢捕手▽ソフトバンク・田浦文丸投手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽オリックス・宮城大弥投手、曽谷龍平投手、福永奨捕手（以上、特例２０２３）
こんな記事も
スポーツ総合
変幻自在なフィジー 「マジック」で豪州撃破―ラグビーＷ杯(09/19 16:50)
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球(09/19 16:18)
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球(09/19 16:17)
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球(09/19 16:17)
谷内が現役引退 プロ野球・日本ハム(09/19 16:12)
寺地「満足している」 中谷、那須川も会見―ボクシング(09/19 16:06)
陸上の広中、２種目を全力で パリのシミュレーションにも―アジア大会(09/19 16:03)
大相撲秋場所・十両勝負結果 （１０日目）(09/19 15:48)
「競技面以外でも活躍を」 ユニホーム交換は解禁―水鳥副団長インタビュー・アジア大会(09/19 15:44)
王者で五輪へもう一度 勝ちにこだわる文田―世界レスリング(09/19 15:28)
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球(09/19 13:40)
吉田は欠場 藤浪、救援で３失点―米大リーグ(09/19 12:37)
ウェーンライトが通算２００勝 米大リーグ・カージナルス(09/19 12:21)
１８日の日本選手 米大リーグ(09/19 12:06)
理事長に早野氏 東京マラソン財団(09/19 11:57)
陸上で桐生、小池が復活期す 広中は２冠に挑戦―アジア大会競技別展望（３）(09/19 10:45)
松井さん、大谷思いやる 「けがは仕方ない」―米大リーグ(09/19 09:58)
中立参加のロシア選手優勝 世界レスリング(09/19 08:36)
樋口、敗戦も前向き 世界レスリング(09/19 08:03)
岡村、狙うは「金」 成長著しい１８歳―体操・アジアの頂へ（１）(09/19 08:03)
世界に近づいた銅 高谷、攻めの姿勢貫く―世界レスリング(09/19 07:51)
五輪代表選手の横顔 レスリング(09/19 07:25)
石黒峻、待望の初勝利 世界レスリング(09/19 07:21)
とことん求めた「普通」 前回指揮時から変化も―岡田阪神、１８年ぶり頂点に（下）(09/19 07:08)
高谷、初の五輪代表に 樋口は銀メダル―世界レスリング(09/19 07:04)
日本バスケに残した功績 今季限りで引退のファジーカス(09/19 06:55)
無念から一転、追加招集 ３５歳山中、力になれるか―ラグビーＷ杯日本代表(09/19 06:09)
谷本副団長「女子の目線大切に」 石川さんは選手の相談役―アジア大会(09/19 06:07)
経験伝える役割を 元大リーガーの田沢―アジア大会・野球(09/19 06:07)
乙黒、敗者復活戦へ 高谷は３位決定戦進出―世界レスリング(09/19 00:32)