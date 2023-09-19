日本ハムは１９日、谷内亮太内野手（３２）が今季限りで現役を引退すると発表した。今季は４３試合に出場し、打率１割８分９厘。

谷内は石川・金沢西高から国学院大を経て、ドラフト６位で２０１３年にヤクルト入団。１８年オフに日本ハムにトレードで加入した。通算４５５試合出場で打率２割２分６厘。