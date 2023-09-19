２９０円安の３万３２４２円５９銭 １９日の平均株価
2023年09月19日15時08分
１９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２４２円５９銭と前営業日終値比２９０円５０銭安で終わった。出来高は概算で１７億１６００万株。
２９０円安の３万３２４２円５９銭 １９日の平均株価
2023年09月19日15時08分
１９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２４２円５９銭と前営業日終値比２９０円５０銭安で終わった。出来高は概算で１７億１６００万株。
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