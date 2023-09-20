「むき出しの侵略」に対抗 米大統領、ロシア非難―国連演説
2023年09月20日00時26分
「むき出しの侵略」に対抗 米大統領、ロシア非難―国連演説
2023年09月20日00時26分
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ウォール・ストリート・ジャーナル