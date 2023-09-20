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「むき出しの侵略」に対抗　米大統領、ロシア非難―国連演説

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「むき出しの侵略」に対抗　米大統領、ロシア非難―国連演説

2023年09月20日00時26分

１９日、ニューヨークで国連総会の一般討論演説を行うバイデン米大統領（ＡＦＰ時事）

１９日、ニューヨークで国連総会の一般討論演説を行うバイデン米大統領（ＡＦＰ時事）

　【ニューヨーク時事】バイデン米大統領は１９日午前（日本時間同日深夜）、国連総会で一般討論演説を行った。ロシアによるウクライナ侵攻について、領土保全や紛争の平和的解決をうたった国連憲章に対する「重大な違反」だと非難。さらに「あすの侵略を抑止するため、われわれはきょう、このむき出しの侵略に立ち向かわなければならない」と各国に訴えた。
　ロシアの侵攻開始から１年半以上が過ぎ、戦闘はさらなる長期化が見込まれている。バイデン氏は演説をウクライナ情勢で締めくくり、ロシアに対抗する姿勢を鮮明にした。

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