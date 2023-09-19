公明党の山口那津男代表は１９日の記者会見で、自民党の小渕優子選対委員長について「（世論調査の）厳しい評価の部分は、謙虚に働きぶりで評価してもらえるようしっかり対応していただきたい。説明責任を求められる部分は、それを果たす努力を期待したい」と求めた。小渕氏は過去の不透明な政治資金を巡る「政治とカネ」の問題で説明不足との指摘が出ている。