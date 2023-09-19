ＫＮＴ―ＣＴ、２０日午後３時半に近ツー過大請求の再発防止策で会見 米田社長出席
2023年09月19日12時32分
ＫＮＴ―ＣＴホールディングスは１９日、傘下の近畿日本ツーリストが新型コロナウイルスのワクチン接種などの受託業務で過大請求していた問題に関する再発防止策について２０日午後３時半から東京都内で記者会見を開くと発表した。ＫＮＴ―ＣＴの米田昭正社長が出席する。
ＫＮＴ―ＣＴ、２０日午後３時半に近ツー過大請求の再発防止策で…
2023年09月19日12時32分
ＫＮＴ―ＣＴホールディングスは１９日、傘下の近畿日本ツーリストが新型コロナウイルスのワクチン接種などの受託業務で過大請求していた問題に関する再発防止策について２０日午後３時半から東京都内で記者会見を開くと発表した。ＫＮＴ―ＣＴの米田昭正社長が出席する。
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