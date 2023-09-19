故大島宏彦氏（元中日新聞社会長）のお別れの会
2023年09月19日11時44分
故大島宏彦氏（元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー、８月２３日死去）のお別れの会 １０月２５日午後１時から名古屋市中区錦１の１９の３０の名古屋観光ホテル「那古の間」で。
故大島宏彦氏（元中日新聞社会長）のお別れの会
2023年09月19日11時44分
故大島宏彦氏（元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー、８月２３日死去）のお別れの会 １０月２５日午後１時から名古屋市中区錦１の１９の３０の名古屋観光ホテル「那古の間」で。
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