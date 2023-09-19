４０３円安の３万３１２９円２３銭 １９日午前の平均株価
2023年09月19日11時44分
１９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３１２９円２３銭と前営業日終値比４０３円８６銭安で終わった。出来高は概算で８億６１００万株。
４０３円安の３万３１２９円２３銭 １９日午前の平均株価
2023年09月19日11時44分
１９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３１２９円２３銭と前営業日終値比４０３円８６銭安で終わった。出来高は概算で８億６１００万株。
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