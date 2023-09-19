社民・大椿氏の資産公開 参院
2023年09月19日10時07分
参院は１９日、立憲民主党の吉田忠智氏の辞職に伴い繰り上げ当選した社民党の大椿裕子氏の資産等報告書を公開した。資産は預金１０５万円のみ。
社民・大椿氏の資産公開 参院
2023年09月19日10時07分
参院は１９日、立憲民主党の吉田忠智氏の辞職に伴い繰り上げ当選した社民党の大椿裕子氏の資産等報告書を公開した。資産は預金１０５万円のみ。
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