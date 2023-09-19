円相場、１４７円６０～６１銭 １９日午前９時現在
2023年09月19日09時10分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４７円６０～６１銭と、前営業日（１４７円７５～７５銭）に比べ１５銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４７円６０～６１銭 １９日午前９時現在
2023年09月19日09時10分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４７円６０～６１銭と、前営業日（１４７円７５～７５銭）に比べ１５銭の円高・ドル安となった。
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