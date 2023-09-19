【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク外国為替市場では、日米の金融政策決定会合を週内に控え様子見姿勢が広がる中、円相場は１ドル＝１４７円台後半でもみ合った。午後５時現在は１４７円５６～６６銭と、前週末同時刻比２２銭の円高・ドル安。