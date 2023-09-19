ＮＹ円、１４７円台後半
2023年09月19日06時48分
【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク外国為替市場では、日米の金融政策決定会合を週内に控え様子見姿勢が広がる中、円相場は１ドル＝１４７円台後半でもみ合った。午後５時現在は１４７円５６～６６銭と、前週末同時刻比２２銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４７円台後半
2023年09月19日06時48分
【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク外国為替市場では、日米の金融政策決定会合を週内に控え様子見姿勢が広がる中、円相場は１ドル＝１４７円台後半でもみ合った。午後５時現在は１４７円５６～６６銭と、前週末同時刻比２２銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル