【１面トップ】

〔朝日〕日本産水産物輸入 ６７％減 中国 禁輸影響 長期化も ８月前年比 日本料理店に打撃

〔毎日〕帰還困難域 鉄くず横流し 放射能汚染の可能性 福島・解体現場

〔読売〕介護離職防止 企業に指針 社員研修や相談窓口 政府、年度内に

〔日経〕社外役員兼任 ４割増 前年比 女性候補少なく 幹部育成急務に

〔産経〕艦船名 重複解消へ調整 避難民保護の混乱回避 海自・海保

〔東京〕日米一体化 より拍車 指揮強化 防衛省に「統合司令部」 安保法成立８年 統制の線引き不明瞭

【他の１面独自記事】

◆内閣支持下落３８％ 本社・ＦＮＮ合同世論調査 改造 評価せず４９％（産経）

【共通ニュース】

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◆ウクライナ 要衝奪還 東部激戦 国防次官全員を解任

◆李氏逮捕状 再び請求 背任容疑など 韓国最大野党代表

◆中国軍１０３機 台湾周辺に 近年最多

◆桜に重圧 イングランド １２―３４ 消耗日本、力負け 速さと技術 あと一歩 ラグビーＷ杯２０２３

◆２大会ぶり五輪 ５７キロ級樋口切符 レスリング世界選手権

◆社民党首など歴任 又市征治さん死去 ７９歳

◆公設秘書に２市議 無届け 維新・池下氏 給与二重に受給（続）