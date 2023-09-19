【ジュネーブ時事】沖縄県の玉城デニー知事は１８日、スイス・ジュネーブを訪れ、国連人権理事会に出席した。在日米軍基地が沖縄に集中し、県民の大きな負担となっている現状を説明。「平和が脅かされ、意思決定への平等な参加が阻害されている」と述べ、国際社会もこの問題に関心を持つよう訴えた。

沖縄県知事が人権理で基地問題について発言するのは２０１５年の翁長雄志前知事（１８年死去）以来８年ぶり２人目。