ＳＤＧｓの用語解説・ニュース
2023年09月19日06時03分
ＳＤＧｓ（エスディージーズ） ２０１５年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」の略称。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す。貧困・飢餓の撲滅や男女平等、気候変動対策など２０３０年までに達成すべき１７の目標と１６９の課題を掲げる。（時事）
ＳＤＧｓの用語解説・ニュース
2023年09月19日06時03分
ＳＤＧｓ（エスディージーズ） ２０１５年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」の略称。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す。貧困・飢餓の撲滅や男女平等、気候変動対策など２０３０年までに達成すべき１７の目標と１６９の課題を掲げる。（時事）
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