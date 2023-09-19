【ニューヨーク時事】先進７カ国（Ｇ７）は１８日午後（日本時間１９日午前）、米ニューヨークで外相会合を開いた。ロシアの侵攻を受けるウクライナ支援に向け、Ｇ７の結束を改めて確認した。

日本からは上川陽子外相が出席。就任後初の外国訪問で、Ｇ７議長国として本格的な外交デビューを果たした。終了後、上川氏は１１月７、８両日に東京でＧ７外相会合を開催すると記者団に表明。「議長国としての役割をしっかり果たしたい」と強調した。