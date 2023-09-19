【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク株式相場は、今週開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて様子見ムードが広がる中、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比６．０６ドル高の３万４６２４．３０ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１．９１ポイント高の１万３７１０．２４で引けた。