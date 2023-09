サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 国連環境計画(UNEP)は、サウジアラビア王国が2024年世界環境デーを主催することを発表し、同王国の国内、地域、国際的な先駆的事業や、環境保護に対する意識向上と行動促進のための主導的取り組みを紹介しました。

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)