【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク株式相場は、今週の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融政策決定を前に様子見気分が強く、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比３９．４８ドル高の３万４６５７．７２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４．３４ポイント高の１万３７１２．６７。