ＮＹ円、１４７円台後半
2023年09月18日22時32分
【ニューヨーク時事】週明け１８日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米の中央銀行による金融政策決定を週内に控え、円相場は１ドル＝１４７円台後半で小動きとなっている。午前９時現在は１４７円７０～８０銭と、前週末午後５時比０８銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４７円台後半
2023年09月18日22時32分
【ニューヨーク時事】週明け１８日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米の中央銀行による金融政策決定を週内に控え、円相場は１ドル＝１４７円台後半で小動きとなっている。午前９時現在は１４７円７０～８０銭と、前週末午後５時比０８銭の円高・ドル安。
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