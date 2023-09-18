【ニューヨーク時事】週明け１８日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米の中央銀行による金融政策決定を週内に控え、円相場は１ドル＝１４７円台後半で小動きとなっている。午前９時現在は１４７円７０～８０銭と、前週末午後５時比０８銭の円高・ドル安。