女子エペの佐藤はロースコアの接戦を制し、同種目で最多の優勝回数を８度に伸ばした。序盤は攻撃をうまくかわされたが、途中から突くタイミングを修正。五輪３大会連続出場で３７歳のベテランは「これまでの経験が生かされた」と振り返った。

２人の息子が応援に訪れ、６歳の次男は試合後、ステージ上に駆け寄って抱きついた。「負けると次男が泣くので、勝って泣かせないようにと思っていた」と満面の笑み。家族で歓喜を分かち合った。