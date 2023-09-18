金戸、女子高飛び込みＶ 国体
2023年09月18日20時22分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は１８日、鹿児島・鴨池公園水泳プールなどで会期前競技が行われ、水泳の成年女子の高飛び込みは金戸凜（東京・日大）が３６１．６５点で制した。来年のパリ五輪代表に決まっている荒井祭里（兵庫・武庫川女大）は２位。
会期前競技は体操などが行われ、競泳は２２日に始まる。
金戸、女子高飛び込みＶ 国体
2023年09月18日20時22分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は１８日、鹿児島・鴨池公園水泳プールなどで会期前競技が行われ、水泳の成年女子の高飛び込みは金戸凜（東京・日大）が３６１．６５点で制した。来年のパリ五輪代表に決まっている荒井祭里（兵庫・武庫川女大）は２位。
会期前競技は体操などが行われ、競泳は２２日に始まる。
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