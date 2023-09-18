個人にもチームにとっても大きな働きだった。ＤｅＮＡの牧が延長十回の決勝三塁打を含む３安打で全３打点。まさに４番の活躍にも「チームが勝ててよかった」。まずは貢献できたことを誇った。

十回２死一、二塁では、逆方向の右翼線へ運んで２者を迎え入れた。これでリーグトップの打点は１００に到達。「今年は特に目標にしていた数字。素直にうれしい」と喜んだ。安打数も単独１位の１５６に伸ばした。

チームはクライマックスシリーズ進出争いを繰り広げている。２０日は２ゲーム差に迫った２位広島戦。頼れる主砲は「残り少なく、落とせない試合が続くので頑張っていきたい」と気を引き締め直していた。