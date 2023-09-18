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ＤｅＮＡの牧、喜べる１００打点　プロ野球

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ＤｅＮＡの牧、喜べる１００打点　プロ野球

2023年09月18日19時34分

延長１０回、勝ち越しの２点三塁打を放つＤｅＮＡの牧＝１８日、甲子園

延長１０回、勝ち越しの２点三塁打を放つＤｅＮＡの牧＝１８日、甲子園

  • 延長１０回、勝ち越しの２点三塁打を放ち塁上でガッツポーズするＤｅＮＡの牧＝１８日、甲子園

　個人にもチームにとっても大きな働きだった。ＤｅＮＡの牧が延長十回の決勝三塁打を含む３安打で全３打点。まさに４番の活躍にも「チームが勝ててよかった」。まずは貢献できたことを誇った。
　十回２死一、二塁では、逆方向の右翼線へ運んで２者を迎え入れた。これでリーグトップの打点は１００に到達。「今年は特に目標にしていた数字。素直にうれしい」と喜んだ。安打数も単独１位の１５６に伸ばした。
　チームはクライマックスシリーズ進出争いを繰り広げている。２０日は２ゲーム差に迫った２位広島戦。頼れる主砲は「残り少なく、落とせない試合が続くので頑張っていきたい」と気を引き締め直していた。

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