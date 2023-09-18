ＤｅＮＡが接戦を制した。１―１の延長十回、大田の二塁打と四球などで２死一、二塁とし、牧が２点三塁打を放った。先発の大貫は粘りの投球で６回無失点。５番手の伊勢が３勝目。森原が１５セーブ目。阪神は石井が誤算だった。