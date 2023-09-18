ＤｅＮＡのエスコバーが危険球退場 プロ野球
2023年09月18日17時40分
ＤｅＮＡのエドウィン・エスコバー投手は１８日、阪神２４回戦（甲子園）の九回に島田の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。島田は代走を送られて退いた。
ＤｅＮＡのエスコバーが危険球退場 プロ野球
2023年09月18日17時40分
ＤｅＮＡのエドウィン・エスコバー投手は１８日、阪神２４回戦（甲子園）の九回に島田の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。島田は代走を送られて退いた。
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