【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は１８日、ベオグラードで行われ、五輪階級の男子フリースタイルは６５キロ級に２０２１年東京五輪金メダルの乙黒拓斗（自衛隊）、９７キロ級は石黒峻士（新日本プロレス職）が出場する。

男子フリースタイル７４キロ級の高谷大地（自衛隊）は敗者復活戦に臨む。前日にパリ五輪代表を決めた同５７キロ級の樋口黎（ミキハウス）は決勝に登場。