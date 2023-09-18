１９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年09月18日12時34分
▽楽天・則本―ソフトバンク・スチュワート（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・松本―日本ハム・ポンセ（ベルーナドーム）
▽オリックス・東―ロッテ・小島（京セラドーム大阪）
１９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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