【出場選手登録】▽オリックス・ワゲスパック投手▽ロッテ・西野勇士投手、国吉佑樹投手

【同抹消】▽オリックス・池田陵真外野手▽ロッテ・鈴木昭汰投手、ペルドモ投手▽日本ハム・根本悠楓投手（再登録は２８日以降）